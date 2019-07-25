أولى قوافل حجاج غزة تغادر القطاع عبر معبر رفح

غادرت القافلة الأولى من حجاج قطاع غزة عبر معبر رفح البري لأداء مناسك الحج في الديار الحجازية.

وقال وكيل وزارة الأوقاف محمود النيرب :" إن أول رحلة من حجاج غزة بدأت في مغادرة القطاع عبر معبر رفح ومن ثم إلى مطار القاهرة الدولي وبعدها إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

وأشار النيرب أن الأمور تسير على ما يرام وأن حجاج غزة بدأوا بالتوجه إلى معبر رفح ومنها إلى مطار القاهرة ثم لمطار جدة في المملكة العربية السعودية.

وأوضح ان سفر حجاج غزة سيكون على 4 أيام بواقع 3 رحلات يومياً ، مبيناً أن لجان وزارة الأوقاف المتعددة باشرت عملها منذ وصولها إلى مكة المكرمة.

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية بغزة، أن معبر رفح البري سيخصص لسفر الحجاج فقط لمدة أربعة أيام متتالية، (الخميس الجمعة السبت الأحد).