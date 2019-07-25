تخصيص معبر الكرامة السبت لتسهيل سفر حجاج بيت الله الحرام

أعلنت الشرطة الفلسطينية، أن معبر الكرامة سيكون مغلقا أمام حركة المغادرين يوم السبت لتسهيل سفر حجاج بيت الله الحرام حيث ستكون مغادرتهم يومي السبت والأحد 27+28/ 2019/07.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، أن المعبر سيعمل الأحد أيضًا ابتداءً من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً لتسهيل خروج الحجاج ، وبعد ذلك يستمر العمل على المعبر لمدة 24 ساعة في كلا الاتجاهين.

وكان رئيس الحكومة محمد اشتيه أوضح في وقت سابق أن "حجاج الضفة الغربية سيغادرون يومي 27 و28 من الشهر الجاري على دفعتين، وجرى حجز الفنادق على أكمل وجه".