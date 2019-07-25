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أمريكا تمنع صدور بيان من مجلس الأمن يدين هدم الاحتلال منازل واد الحمص

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:08 - 25 يوليو 2019
مجلس الأمن مجلس الأمن
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منعت الولايات المتحدة الأمريكية، محاولة من الكويت وإندونيسيا وجنوب أفريقيا لاستصدار بيان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يندد بهدم "إسرائيل" منازل فلسطينيين في "واد الحمص" ببلدة صور باهر بالقدس المحتلة.

ووفقاً لـ"رويترز" فتعبر مسودة البيان التي طرحت على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15، عن القلق البالغ، وتحذر من أن عملية الهدم "تقوض بقاء حل الدولتين وآفاق (التوصل إلى) سلام عادل ودائم".

ونقلت "رويترز" عن دبلوماسيين قولهم،  إن الولايات المتحدة أبلغت شركاءها في المجلس بأنها لا يمكنها تأييد نص البيان، وأنه تم طرح مسودة بيان معدل من ثلاث فقرات لكن الولايات المتحدة قالت مجددا إنها لا توافق على النص.

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