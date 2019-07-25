الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة، طالت 16 مواطناً من مناطق عدة في الضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير المُحرَر إسماعيل حسين الحروب في قرية دير سامت بمدينة دورا جنوب غرب الخليل، وعاثت بداخله خرابًا، فيما اعتقلت المواطن عزام نعمان سلهب من منزله في الخليل.

كما اعتقلت في جنين، المواطنين محمد عوني عبيد في قرية عنزا، وغسان الأطرش من منزله في المدينة، كما اعتقلت الأسير المُحرَر يحيى هنداوي من منزله في واد برقين، والمواطن مقداد أحمد نواهضة من منزله في منطقة أبو زريق داخل بلدة اليامون.