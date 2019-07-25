"الايديويف" نتائج التوجيهي 2019 " نتائج التوجيهي حسب الاسم عمون" الموقع الرسمي لوزارة التربية الاردن التوجيهي 2019

الايديويف 2019 اكدت وزارة التربية والتعليم الاردنية ان نتائج التوجيهي 2019 للدورة الصيفية اليوم الخميس في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا من خلال مؤتمر صحفي سيتم عقده في مقر الوزارة.

كما واشارت الوزارة الى انه سيتم اعلان النتائج عبر موقعها الالكتروني tawjihi.jo ، وذلك فور عقد المؤتمر الصحفي، عن طريق رقم الجلوس الخاص بالطلاب واعلان الطلبة الاوائل ونسب وعلامات النجاح، كما وأعدت الوزارة موقعا مخصصا للبدء في الاستعلام عن النتائج التوجيهية للطلاب.

ومن الجدير ذكره، انه أدى 67 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة ما بين الفترة من 8 يونيو/حزيران وحتى 26 يونيو لسنة 2019، ثم قامت أعمال التصحيح والتدقيق لجميع أوراق الطلاب بكافة المدن الفلسطينية ليتوقف بهم المطاف عند يوم 17 يوليو ليبدأ الرصد ورفع الدرجات لنشرها عبر الموقع الإلكتروني فور اعتمادها.

يتطلع الطلاب لمعرفة الرابط المباشر للحصول على نتائج التوجيهي 2019 دون الدخول إلى صفحات تمنع وصولهم إلى النتائج، لذلك نقدم لكم الرابط المرتقب عليه إعلان نتائج الثانوية العامة الدورة الصيفية

رابط التنائج من هنا