عمون نتائج التوجيهي الأردن 2019 (العلمى والادبي) ...وزارة التربية والتعليم الاردن التوجيهي 2019

يترقب طلاب وطالبات الثانوية العامة 2019 في الاردن، موعد اعلان النتائج للدورة الصيفية، والذي سيعقد اليوم الخميس 25 يوليو تمام الساعة الحادية عشر ظهرا، من خلال مؤتمر صحفي من قبل وزارة التربية والتعليم الاردنية، بحضور السيد الدكتور وليد المعاني وزير التربية والتعليم الأردنية.

وقد اعلنت وزارة التربية والتعليم في الاردن، علي اقتراب ظهور النتيجة لجميع الطلاب المتقدمين لاداء الامتحانات، والذي بلغ عددهم 145905 طالب تقدموا للامتحان في الدورة الصيفية ، موزعين على 67688 للفرع الأدبي، و49929 للفرع العلمي.

واشارت الوزارة الى انه سيتم اعلان النتائج من خلال الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بهم، حيث تعتبر مرحلة الثانوية العامة من اهم المراحل الدراسية في حياة جميع الطلاب، كما يسميها اولياء الامور مرحلة تحديد المستقبل.

ومن الجدير بالذكر ان المصححين قد انتهوا من تصحيح الاختبارات لطلاب التوجيهي في الاردن حيث بلغ عدد المصححين حوالي 16500 معلم لتصحيح نتائج توجيهي بجميع أنحاء المملكة في 87 مركز، كما انهم قد انتهوا من اعمال المراجعة، ورصد الدرجات.

كما واكد وزير التربية والتعليم في الاردن، علي ان نسبة النجاح هذا العام مرتفعة للغاية وبفارق كبير عن العام الماضي، موضحا ان النتيجة ستظهر لجميع المحافظات مع بعضها البعض.

موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية