رابط التسجيل حجز معبر جرابلس ومعبر باب السلامه 2019

أعلنت إدارة المعابر الحدودية بمناسبة قدوم عيد الاضحى 2019، عن تعليمات جديدة حول الحجز لإجازة العيد، وقد شهدت المعابر الحدودية جرابلس, باب السلامة, باب الهوى بين سوريا وتركيا خلال الساعات الأولى من بداية إجازة عيد الأضحى حجوزات ضخمة وكبيرة بين السوريين الراغبين بالدخول إلى سوريا لقضاء إجازة العيد الكبير.

وأكدت إدارة المعابر الحدودية بين البلدين أنه لن يتم دخول أو عودة إلا بالحجز عبر المواقع الرسمية للمعابر جرابلس، باب السلامة ، ومعبر باب الهوى بسبب زيادة الأعداد خلال إجازة العيد هذا العام .

كما وأعلن معبر جرابلس عن بدء استقبال الحجز لقضاء إجازة عيد الأضحى من تاريخ 22 يوليو حتى يوم 9 من أغسطس القادم ، وأصدر معبر جرابلس بيان أكد فيه بأنه موقع الحجز أصبح جاهز لاستقبال طلبات الحجز بعد الانتهاء من عودة الزائرين لضمان عدم تكرار الحجز.

واشار معبر جرابلس في البيان أن السوريين الى الذين دخلوا سوريا لقضاء إجازة عيد الفطر عليهم العودة للأراضي للتركية حيث سيبقى المعبر مغلق أمام عودتهم لمدة شهر .

اكدت إدارة معبر باب السلامة على وجود تعليمات جديدة حول إجازة عيد الأضحى المبارك، موضحة في بيان أصدرته مؤخرا أنه لن يسمح لحاملي الإقامة أو الجنسية التركية، أو إذن العمل بالعبور إلى سوريا مؤكدة أن الدخول والحجز سيكون مقتصراً للحاصلين على بطاقة الكيملك الصفراء .

واوضحت إدارة معبر باب السلامة في بيانها أن الأطفال دون سن 18 عاماً يجب أن يكونوا برفقة الأب أو الأم، أما الأطفال دون سن الخامسة ولم يتمكنوا من الحجز حتى تتم إضافتهم من قبل الجانب التركي على حجز أحد الوالدين.

ونوهت أن المعبر يسمح للأطفال الذين فقدوا الأب والأم في تركيا بالخروج من الأراضي التركية بوثيقة وفاة رسمية وأن يكون ذلك مع الشخص الكفيل قرار مثبت من المحكمة التركية، كما طلبت الإدارة بإحضار كرت اللقاح للأطفال دون سن 15 عاماً، والتأكد من وجود ختم المعبر التركي عند الدخول إلى سوريا.

معبر باب السلامة : هو معبر حدودي هام، وواحد من اثنين يربطان بين ريف حلب وتركيا. ويربط معبر باب السلامة بين مدينة حلب في شمال سوريا من جهة، وكلس ثم غازي عنتاب من الجهة الأخرى. يقع على بعد 5 كيلومترات من مدينة أعزاز .

وحددت المعابر الروابط التالية لحجز مواعيد زيارة العيد إلى سوريا إلكترونياً :-

رابط التسجيل الإلكتروني للدخول من معبر باب الهوى من خلال ( الرابط التالي ) .

رابط التسجيل الإلكتروني للدخول من من معبر جرابلس من خلال ( الرابط التالي ) .

رابط التسجيل الإلكتروني للدخول من معبر باب السلامة من خلال ( الرابط التالي ) .