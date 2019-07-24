بدء العمل بمحطة تحلية مياه بحر غزة تجريبياً

بدأت محطة تحلية مياه البحر شمال مدينة غزة اليوم الأربعاء، بأعمال التشغيل التجريبي، تحت إشراف سلطة المياه الفلسطينية ومصلحة مياه بلديات الساحل، بحضور ممثلين عن بلدية غزة وبمشاركة المقاول المنفذ.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 10 آلاف متر مكعب يوميا، بتكلفة إجمالية 15 مليون دولار بتمويل كريم من الصندوق الكويتي للتنمية من خلال بنك التنمية الإسلامي.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين خدمات المياه كماً ونوعاً في مناطق غرب مدينة غزة "النصر الغربي, جزء من حي الشيخ رضوان, الرمال الجنوبي, مخيم الشاطئ" ويبلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع حوالي 200 ألف نسمة.

ويأتي المشروع ضمن مجموعة فعاليات تهدف إلى تحسين خدمات المياه في قطاع غزة ضمن برنامج Rolling program interventions الذي وضعته سلطة المياه الفلسطينية للرقي بالخدمات المقدمة ولإيجاد حلول جذرية للوضع المائي المتدهور في قطاع غزة.

والجدير ذكره أن تنفيذ المشروع تم على عدة مراحل، منها إنشاء خزان الخلط في منطقة الشيخ رضوان بسعة 5000 مترا مكعبا حيث سيتم استقبال المياه المحلاه من محطة التحلية وكذلك المياه المنتجة من الآبار الجوفية ليتم خلطها في الخزان وفقاً للمعايير المطلوبة لمياه الشرب ومن ثم ضخها إلى شبكات التوزيع وبلغت قيمة هذا المرحلة 1.3 مليون دولار وتم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله.

وشملت المرحلة الثانية إنشاء خط مياه ناقل بقطر 500 ملم وطول 6 كم من محطة التحلية إلى خزان الخلط بقيمة 1 مليون دولار تم الانتهاء من تنفيذها العام الماضي بقيمة مليون دولار.

وفي المرحلة الثالثة تم إنشاء محطة تحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية 10 آلاف متر مكعب يوميا بقيمة 8.8 مليون دولار تم الانتهاء من تنفيذها، ويتم الآن تشغيل النظام بشكل تجريبي لمدة شهر باستخدام المولدات الكهربائية لحين الانتهاء من توصيل المحطة بشبكة الكهرباء العامة حيث من المتوقع الانتهاء من تمديد خط الكهرباء بداية فبراير القادم لعام 2020 بقيمة إجمالية تبلغ مليون دولار.