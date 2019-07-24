الأهلي المصري يتوج بطلاً للدوري المصري للمرة 41 في تاريخه

توج النادي الأهلي المصري مساء اليوم الأربعاء، بطلاً للدوري المصري الممتاز للمرة الـ 41 في تاريخ، عقب فوزه على نادي المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وأحرز الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 26، قبل أن يحرز حسين الشحات ثنائية، في الدقيقتين 63 و71. فيما سجل سيف الجزيري هدف حفظ ماء الوجه للمقاولون، في الدقيقة 90+1.

وبهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة، في صدارة جدول الترتيب، ليحصد لقب الدوري للموسم الرابع على التوالي، وذلك بعدما أصبح الفارق بينه والزمالك، صاحب المركز الثاني، 5 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة، ستشهد مواجهة القطبين الأحد المقبل.

وهذا بينما تجمد رصيد المقاولون عند 48 نقطة، بالمركز الخامس.