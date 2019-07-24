حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس تنعيان المجاهد "أبو دقة"

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري "سرايا القدس" الشهيد المجاهد البطل رفيق الدم والرباط والسلاح ابن فلسطين البار "إبراهيم كامل إبراهيم أبو دقه"، أحد فرسان ومجاهدي كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، والذي ارتقى اليوم متأثرا بإصابته في حادث عرضي قبل أسابيع شرق خانيونس.

وقالت الحركة في بيان لها، لقد أمضى المجاهد إبراهيم حياته طائعاً لله تعالى باراً بأهله وشعبه ووطنه، مرابطاً في سبيل الله ومعاهداً على الشهادة في سبيله.

بسم الله الرحمن الرحيم

{من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا}

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري "سرايا القدس" تنعى الشهيد المجاهد إبراهيم كامل أبو دقه

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تحتسب حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري "سرايا القدس" عند الله تبارك وتعالى الأخ المجاهد البطل رفيق الدم والرباط والسلاح ابن فلسطين البار/ إبراهيم كامل إبراهيم أبو دقه

أحد فرسان ومجاهدي كتائب الشهيد عز الدين القسام

الذي ارتقى اليوم متأثرا بإصابته في حادث عرضي قبل أسابيع شرق خانيونس.

لقد أمضى الأخ المجاهد إبراهيم حياته طائعاً لله تعالى باراً بأهله وشعبه ووطنه، مرابطاً في سبيل الله ومعاهداً على الشهادة في سبيله.

إننا نحتسبه عند الله من الشهداء الكرام الأبرار ولا نزكي على الله أحداً ..

ونتضرع إلى العلي القدير أن يسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. كما نتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن ينزل السكينة والطمأنينة على قلب والديه وأهله وأسرته وعائلته وجيرانه وكل إخوانه ورفاق دربه ومحبيه ، وأن يرزقهم الصبر الجميل وحسن العزاء.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الأربعاء 21 ذو القعدة 1440هـ، 24/07/2019م