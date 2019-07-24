اتحاد النقابات: وزير العمل اللبناني رفض الاستجابة لمطالب العمال الفلسطينيين

أعلن اتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان، رفض وزير العمل اللبناني، للاستجابة للمطالب الفلسطينية، المتمثلة بضرورة وقف جميع الإجراءات التي اتخذها مؤخراً، وإلغاء إجازة العمل وتعديل قانون الضمان الاجتماعي كي يستفيد العامل من جميع تقديمات الصندوق.

وأوضح الاتحاد في بيان له، أن لقاء الاتحاد مع وزير العمل اللبناني لم يخرج بأية نتائج إيجابية على صعيد المطالب.

وشدد الاتحاد على أنه سيبقى مدافعاً صلباً عن حقوق العمال كما كان دوما، قائلا إن "هؤلاء العمال المتواجدين اليوم في جميع التحركات الشعبية، ولن يخذل شعبنا وعماله، بل سيبقى المعبر الفعلي عن همومهم وتطلعاتهم، ولن يألوا جهداً من أجل انتزاع مطالبهم بتشريع حقهم بالعمل بحرية بعيدا عن القوانين اللبنانية الظالمة والمجحفة".

واكد البيان دعم الاتحاد لاستمرار التحركات الشعبية السلمية الحضارية، داعياً "الرؤساء الثلاثة الى الاسراع في معالجة الأزمة التي نشبت بفعل قرارات وزارة العمل اللبنانية وتنظيم العلاقات اللبنانية الفلسطينية على أسس تضمن مصلحة الشعبين الشقيقين".

الجدير ذكره، أن وزير العمل اللبناني أصدر قراراً يتعامل بمقتضاه مع اللاجئ الفلسطيني كالعامل الأجنبي، وهو ما يعد قيداً على اللاجئين الفلسطينيين والذين يفترض لهم وضعاً خاصاً.

كما أن الفصائل الفلسطينية تجري حوارات مكثفة مع السلطات اللبنانية للعدول عن هذا القرار المجحف بحق الفلسطينيين.