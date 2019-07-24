تعيين قائداً جديداً لأركان الجيش الأردني

عين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اللواء يوسف الحنيطي رئيساً لهيئة الأركان المشتركة، بمرسوم رئاسي أصدره اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أن المرسوم قضى أيضا بإحالة الفريق الركن، محمود الفريحات، رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى التقاعد اعتبارا من التاريخ نفسه.

ووجه الملك الأردني الحنيطي في رسالة بالعمل على "تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير القوات المسلحة وإعادة هيكلتها وتحديثها، وتعزيز وتطوير قدراتها لتواكب هذا العصر، ولتظل مضرب المثل في الكفاءة والقدرة والأداء المحترف".