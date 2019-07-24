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النادي الكتالوني يحقق إيرادات قياسية الموسم الحالي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:27 - 24 يوليو 2019
برشلونة برشلونة
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أعلن نادي برشلونة الأسباني لكرة القدم، أن عائداته المالية لموسم 2018-2019 بلغت 990 مليون يورو، وهو رقم قياسي في تاريخ النادي.

وأشار المتحدث باسم النادي، جوزيب فيفيس، على الموقع الرسمي لبرشلونة: "مرة جديدة، يسرنا أن نلاحظ أن عائدات السنة المالية 2018-2019، بلغت 990 مليون يورو، وهو رقم قياسي للعام السادس تواليا لنادي برشلونة"، ونسعى لتحقيق إيرادات بقيمة مليار يورو بحلول عام 2021.

وتابع المسؤول في نادي برشلونة: "مع احتساب النفقات التي بلغت 973 مليون يورو، يكون الربح التشغيلي 17 مليونا، وإذا تحدثنا عن صافي الربح بعد حسم الضرائب فإننا نصل إلى زهاء 4.5 مليون يورو".

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