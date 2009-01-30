المحامي « الصوراني » من مدريد لـ« فلسطين اليوم »: محاكمات مجرمي الحرب الإسرائيليين تتدحرج « ككرة ثلج »

فلسطين اليوم-خاص

أكد المحامي "راجي الصوراني" مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن مجرمي الحرب الإسرائيليين، سيدفعون "ثمنا باهظا" جراء ما اقترفته أيديهم من جرائم حرب باتجاه المدنيين الفلسطينيين.

كما أوضح "الصوراني" في حديث لـ"فلسطين اليوم" من العاصمة الاسبانية "مدريد"، بعد ظهر اليوم، أن المحكمة الوطنية الاسبانية، وهي أعلى محكمة في أسبانيا قد شرعت بالإجراءات العملية لمحاكمة هؤلاء المجرمين.

وأشار "الصوراني" إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعيش حاليا في حالة "إرتباك" لأن (80) مسئولا سياسيا وعسكريا إسرائيليا لا يستطيعون السفر والتحرك ، لملاحقتهم كمجرمي حرب،بالإضافة لذلك فإن إسرائيل منعت دخول أي عسكري أو أمني إسرائيلي إلى أسبانيا وحظرت عليهم دخول بعض البلدان أيضا، وكذلك أصدرت إسرائيل قانونا يجرم كل يدلي بمعلومات تؤدي إلى إدانة مجرمي حرب إسرائيليين، وكذلك رصدت وزارتي الحرب والخارجية الإسرائيلية مبالغ كبيرة للمساعدة القانونية لمن يعتقل، وكذلك سهلت إسرائيل سفر بعض المشتبه بهم بجوازات سفر مزيفة. ولذلك فإن الأمر جدي ويتدحرج ككرة ثلج.

وأكد أن مركزه ومراكز حقوقية أخرى، يقومون حاليا بتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في الفترة القليلة الماضية، مؤكدا أن مجرمي الحرب الاسرائيليين سيدفعون ثمنا باهظا، وأننا لن ننغفر ولن ننسى.

كما أعرب عن تفاؤله بأن تنعكس شروع المحكمة الوطنية الاسبانية في إجراءاتها القانونية، على ملاحقة المجرمين الإسرائيليين عما اقترفوه من جرائم في غزة مؤخرا.