نتيجة مباراة الاهلي والمقاولون العرب اليوم

نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون مباشر اليوم الأربعاء الموافق 24-7-2019 في إطار مباريات الجولة 33 من الدوري المصري في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة منتخب الأهلي مباشر.

تبدء مباراة الأهلى ضد المقاولون العرب فى لقاء الأسبوع الثالث والثلاثون المؤجل يوم الأربعاء 24/7/2019، بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون العرب يوتيوب, بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون العرب كورة ستار, بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون العرب كورة اون لاين, بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون العرب بين سبورت, بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون العرب بدون تقطيع وتقام المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفى التاسعة بتوقيت السعودية الدولى، على أن يتم نقل المباراة من خلال قناة أون سبورت الرياضية.

تاريخ مواجهات الأهلى والمقاولون فى الدورى قبل مواجهة برج العرب فى الفيديو التالى :