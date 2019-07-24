اشتية يدعو لإنجاز انتخابات البلديات في قطاع غزة

دعا رئيس حكومة رام الله د. محمد اشتية، الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية للدفع لإنجاز انتخابات البلديات في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل إطلاق الخطة الاستراتيجية 2019-2022، للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، اليوم الأربعاء في رام الله.

وحضر إطلاق الخطة وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ورئيس الاتحاد موسى حديد، ورئيس التعاون بالاتحاد الأوروبي اليساندرا فيزر، ونائب رئيس تعاون هولندا فلور نوتين، ورؤساء البلديات والهيئات المحلية.

وقال اشتية: "البلديات ستقوم بجباية ضريبة الأملاك خلال الفترة القادمة بدلا من وزارة المالية؛ لتعزيز موازنتها"، متمنياً على البلديات مساعدة الحكومة في ظل حالة الطوارئ المالية التي تعيشها

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارة المالية والحكم المحلي وسلطة الطاقة وكل الأطراف المعنية لعمل مقاصة بين البلديات ووزارة المالية لمعرفة المستحقات المتبادلة بين كل جانب وصولا لتصفير الفاتورة".