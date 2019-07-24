الشيخ عدنان يوجه رسالة لـ"إسرائيل" بشأن جنوده المعتقلين في غزة

وجه الشيخ خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي بشأن أسراه المعتقلين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال الشيخ عدنان خلال مسيرة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال ببلدة دير أبو مشعل: "من يريد جنوده في غزة عليه أن يدفع الثمن، لدينا آلاف الأسرى في سجونكم، يجب أن يعودوا إلى بيوتهم".

وأشار الشيخ عدنان إلى أن الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال يدفعون الثمن نيابة عن الأمة بأكملها، قائلاً: "نقف اليوم في فعالية كبيرة إسنادا للأسرى كل الأسرى وليس فقط المضربين عن الطعام".

وأضاف: "نجتمع اليوم لأجل إخوة الشهداء، الأسرى هم جنود القدس والتحرير، من يدير الظهر لهم يدير الظهر للقدس والأقصى وفلسطين، نحن اليوم نأكل ونشرب ونتمتع، لكن من يضرب عن الطعام في السجون هم من يدفعون الثمن عنا وعن أمتنا".