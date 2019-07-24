مقابل الاعلان الواحد.. كم يجني نجوم الكرة ومن بيهم محمد صلاح من "انستغرام"

يتساءل الكثير من المتابعين للشأن الرياضي والتقني كذلك، كم يجني مشاهير السوشيال ميديا كاللاعبين من نشر الصور على حساباتهم الشخصية في موقع "انستغرام".

صحيفة بريطانية نشرت قائمة الرياضيين الأكثر تحقيقًا للأرباح مقابل نشر الإعلانات على حساباتهم، وجاء البرتغالي الأشهر كريستيانو رونالدو في المرتبة الأولى، ويحصل مهاجم يوفنتوس الإيطالي على 975 ألف دولار للإعلان الواحد، ليحتل قائمة الرياضيين الأكثر تحقيقا للأرباح مقابل المنشوارات الإعلانية، ولديه 176 مليون متابع في حسابه بموقع "إنستغرام".

​وجاء البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي المركز الثاني، والذي يتابعه 123 مليون شخص، ويحصل على 722 ألف دولار عن كل منشور إعلاني.

أما ميسي نجم برشلونة الإسباني، في المرتبة الثالثة، والذي يحصل على 521 ألف دولار.

​أما محبوب العرب والنجم العالمي المصري محمد صلاح جاء في المركز 12 والذي يبلغ عدد متابعيه 30 مليون ونصف، ويحصل على 165 ألف دولار مقابل منشور إعلاني.