ضاحي خلفان يتساءل متعجباً ونشطاء التواصل يُجيبون

عبر نائب قائد شرطة دبي ضاحي خلفان عن استياءه من تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الجمهورية الإسلامية إيران من جهة والدول العربية من جهة أخرى، مما دفعه للتساؤل: "لماذا كان ترامب أسدا على العرب وأمسى أرنبا أمام إيران".

تساؤل ضاحي خلفان كان عن طريق نشر تغريدة عبر صفحته الخاصة في "تويتر"، وجاء تساؤله في ظل عدم اقدام ترامب على مهاجمة إيران في الخليج العربي بعدما شهد الخليج توتراً شديداً بين البلدين.

نشطاء التواصل الاجتماعي علقوا على تغريدة ضاحي خلفان، وثد تبين ان هناك اختلاف وتباين في الآراء حيث يرى بعضهم أن الغرب فشل في التعامل مع تهديدات إيران، وأجاب آخرون أن السبب هو تفرق وتشتت قادة العرب، فيما دعاه آخرون إلى توجيه هذا السؤال إلى القادة العرب أنفسهم.

وقال أخر "بسبب تفرق وتشتت قادة العرب والذين جعلوا من أنفسهم نعاجاً عن ترامب وأسوداً وضباعاً على بعضهم البعض وترامب يحترم القوي فقط ويعمل له ألف حساب".

وتشهد منطقة الخليج تصعيدا خطيرا بين الولايات المتحدة ودول عربية من بينها السعودية والإمارات من جهة وإيران من جهة أخرى، حيث أسقطت طهران طائرة أمريكية مسيرة، وأمر ترامب بشن هجمات جوية ردا على ذلك، ثم ألغى العملية قبل دقائق فقط من شنها، وجاء اسقاط الطائرة الأمريكية بعد اختراقها للمياه الإقليمية الإيرانية.