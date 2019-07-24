رئيس رابطة الليجا يفاجئ برشلونة بشأن جريزمان

فاجأ رئيس رابطة الليجا خافيير تيباس، نادي برشلونة بعدما أكد أن حظر بطاقة المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة، المنضم هذا الصيف للفريق الكتالوني، قادمًا من أتلتيكو مدريد من الممكن تطبيقها في بداية الموسم الحالي.

ووفقاً لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية قال تيباس: "أتلتيكو مدريد تقدم بطلب كتابي، وتساءل عما إذا كان ممكنا ألا نمنح برشلونة بطاقة جريزمان"، مضيفاً: "هناك إمكانية بالفعل لحظر بطاقة جريزمان، لكن هناك آلية للعمل وهيئات يجب أن تحل الوضع".

ووقَّع جريزمان على عقود انتقاله لبرشلونة، بعدما كسر النادي، البلوجرانا عقده مع الروخيبلانكوس بدفع 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.

ويسعى أتلتيكو مدريد للحصول على 80 مليون يورو إضافية، لوجود أدلة لديهم بأن التفاوض بين برشلونة وجريزمان تم قبل موعد تقليص الشرط الجزائي من 200 إلى 120 مليون يورو.