تونس.. انطلاق مؤتمر يناقش أثر الألعاب الالكترونية في ارتكاب الجرائم والإرهاب

انطلق مساء اليوم الأربعاء المؤتمر الثالث عشر لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني للمسؤولين عن الإعلام بوزارات الداخلية العرب في العاصمة التونسية تونس.

وتشارك دولة فلسطين في المؤتمر حيث يرأس الوفد الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة رام الله، ومسؤول الإعلام غسان نمر.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر أثر الألعاب الإلكترونية في ارتكاب الجريمة والإرهاب، وتصور هيكل إداري نموذجي موحد لأجهزة الاعلام الأمني بالدول العربية، مع توصيف وظيفي للعاملين فيها.

إضافة إلى تأثير الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن الوطني، ودور الإعلام الأمني في مواجهتها، إضافة إلى تبادل الخبرات وعرض المميز منها في استخدام الإعلام لمكافحة الإرهاب.

الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان قال: "إن البعد المزدوج في الواقع الإعلامي والاجتماعي والثقافي له نصيب الأسد من النقاش لدور الإعلام في مواجهة الإرهاب، مع عدم إغفال الجانب المظلم من الصورة وهي استخدام الاعلام في غير محله، بمعنى الترويج للإرهاب والفكر المتطرف، وإشاعة خطاب الكراهية.

وعلى هامش المؤتمر الذي يستمر على مدار اليومين المقبلين، سيعقد الاجتماع الخامس للجنة المشتركة بين أجهزة الاعلام الأمني ووسائل الإعلام العربية بمشاركة ممثلين عن بعض وسائل الإعلام العربية، مركز الإعلام الامني بدولة فلسطين معتصم الكيلاني.