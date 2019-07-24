تطبيق "سناب شات" يعود الى الواجهة من جديد

تمكن تطبيق "سناب شات" الشهير من حصد 13 مليون مستخدم دفعة واحدة في الربع الأخير من العام الجاري 2019، ليصل إجمال عدد مستخدمين التطبيق 203 مليون مستخدم نشط يومياً.

تطبيق سناب شات عانى من فترة ركود وتباطؤ في أعداد المستخدمين خلال الاشهر الأخيرة بل أن الشركة اعلنت عن انخفاض في أعداد المستخدمين في نفس هذه الفترة العام الماضي، الأمر الذي أثار قلق المستثمرين بشكل واضح ليأتي الإعلان بمثابة القفزة الجيدة التي تؤكد للمستخدمين والمستثمرين معاً أن التطبيق لازال بإمكانه القيام بالكثير.

وكانت الشركة حدثت التطبيق على نظام أندرويد مما ساهم في تحفيز المستخدمين للتسجيل بالإضافة إلى إطلاق المزيد الفلاتر والالعاب والمزايا والمحتوى الحصري لجذب مستخدمين جدد وتحفيز المشتركين القدامى على العودة والتفاعل مع التطبيق.

على الجانب الآخر وفيما يخص الامور المالية يبدو ان الشركة مرت بربع ناجح حيث استطاعت زيادة الايرادات بنسبة 48% مقارنة بالربع الأول.

الشيء الجيد ان هذه الايرادات ساهمت في تقليص خسائر الشركة الصافية من 310 مليون دولار إلى 255 مليون دولار بنهاية الربع الثاني في 2019 بانخفاض يصل إلى 17%.