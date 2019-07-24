أمريكا تحذر من التعامل مع شركات الطيران الإيرانية لهذا السبب

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية مساء اليوم الأربعاء، المؤسسات من التعامل مع شركات الطيران الإيرانية، بسبب دعم الكثير منها لنظام الحاكم في سياساته التي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة على حد زعمها.

وقالت وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، سيغال ماندلكر في بيان لها: "إن المؤسسات التي تقدم خدمات لشركات الطيران الإيرانية المعنية بالعقوبات، أو التمويل والحجوزات وإصدار التذاكر وكذلك توفير قطع غيار الطائرات، قد تكون معرضة لعقوبات اقتصادية من الولايات المتحدة".

وأضافت ماندلكر: "يجب على قطاع الطيران المدني الدولي، بما في ذلك مقدمو الخدمات مثل وكلاء المبيعات والوسطاء أن يكونوا في حالة تأهب قصوى، لضمان عدم تورطهم في أنشطة إيرانية".

وأوضحت، أن الحكومة الإيرانية تعتمد بشكل روتيني على بعض شركات الطيران التجارية، لنقل المقاتلين والمعدات إلى الميليشيات المسلحة بمناطق مثل سوريا.

وكانت الولايات المتحدة الامريكية أدرجت شركة الطيران الإيرانية "ماهان إير"، في القائمة السوداء عام 2011، كونها تلعب دورا في توفير الدعم المالي والمادي والتكنولوجي لفيلق القدس، التابع للحرس الحرس الثوري الإيراني.