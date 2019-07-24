غرامة مالية مهولة كانت بانتظار "فيسبوك" قبل أن يتم تخفضيها

تستعد شركة موقع التواصل الأضخم "فيسبوك" لدفع ما 5 مليارات دولار إلى لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، خلال الأسبوع الجاري، بعد اتهامها بانتهاك خصوصية المستخدمين، في فضحية التسريب الشهيرة.

واستندت لجنة التجارة الفيدرالية في تحديدها على تضليل فيسبوك للمستخدمين من خلال تسريب بياناتهم الشخصية، حيث يتعين على "مارك زوكربيرج "، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، الموافقة على شروط التسوية ومنها دفع هذا المبلغ الضخم.

وسربت "فيسبوك" بيانات 87 مليون مستخدم لصالح شركة الاستشارات السياسية البريطانية كامبريدج، وأجرت لجنة التجارة الاتحادية تحقيقا في هذه القضية من مارس عام 2018.

وفقًا لتقرير جديد نشر في صحيفة واشنطن بوست، فإن الغرامة المفروضة على فيس بوك بقيمة 5 مليارات دولار من لجنة التجارة الفيدرالية كانت في البداية رقمًا أعلى بكثير، إذ كان من الممكن أن تفرض لجنة التجارة الفيدرالية غرامة على فيس بوك بعشرات المليارات من الدولارات.