كيف تنام في الحر؟.. نصائح قد تغير طريقة نومك تماما

يشتكي الكثيرون من عدم النوم أو الإزعاج في الليل بسبب الحرارة، أو بسبب هواء المروحة، مما يؤدي إلى استيقاظهم إمام في بركة من العرق، أو بصورة سيئة بسبب الهواء الجاف للمروحة.

وهناك عدة طرق يمكن من خلالها أن يظل المرء هادئا في الليل دون مساعدة مروحة، ومنها الحفاظ على غرفة نوم مظللة طوال اليوم، وشرب الماء البارد وتجنب ، والنوم على ملاءات من القطن، وأخذ دش بارد وارتداء ملابس فضفاضة.

لكن إذا لم يكن بد من استخدام المروحة، فقد تم التوصل إلى حل فريد يحول المروحة إلى وحدة تكييف هواء مؤقتة.

وينطوي الحل على تجميد 4-6 زجاجات من المياه المالحة، ثم عندما يكون المرء جاهزا للنوم عليه وضع الزجاجات على صينية أمام المروحة، وهكذا سيتكون نسيم من الهواء البارد، يمر فوق المرء أثناء استلقائه على سريره.

ويقترح أن تكون المروحة من النوع الذي يدور بدلا من تلك الثابتة التي تهب على المرء مباشرة، كما يقترح توقيت المروحة لفترة زمنية محددة حتى لا تستمر طوال الليل، مع أنه لا يوجد "خطر كامن" حقيقي في النوم مع مروحة في الغرفة.