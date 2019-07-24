هدم آبار وتجريف أراضي جنوب الخليل

هدمت جرافات وآليات عسكرية إسرائيلية اليوم الأربعاء، المحمية الطبيعية في خربة أم الخير شرق بلدة يطا جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، ودمرت أربع آبار فيها.

وأشار شهود عيان أن جرافات إسرائيلية عسكرية هدمت أربع آبار للمياه، وجرفت أراضي المحمية واقتلعت اشجارها، وذلك للمرة الثانية خلال الشهر الحالي.

وأقدمت قوات الاحتلال قبل نحو أسبوعين على هدم متنزه للأطفال، وآبار المحمية الطبيعية والمكونة من تسعة آبار، واقتلعت الاشجار الحرجية في المحمية بحجة انها منطقة تدريب عسكرية.

وتبلغ مساحة المحمية 750 دونما مزروعة بالأشجار الحرجية، وتعتبر متنفسا لسكان التجمعات البدوية شرق يطا، ويعتمدون على آبارها في سقي اغنامهم.