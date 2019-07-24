7 أيام تحسم مصير نيمار مع باريس سان جيرمان

كشف وسائل الإعلام الفرنسية أن 7 أيام تفصل النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا عن انتهاء المدة التي حددها ناديه باريس سان جيرمان، لانتقاله إلى أي نادٍ آخر.

وحدد الفريق الباريسي يوم الـ31 من يوليو الجاري بوصفه الموعد النهائي أمام أي نادٍ يرغب في ضم نيمار لحسم الصفقة.

يشار إلى أن إدارة باريس سان جيرمان أكدت أنها لن تبيع نيمار بأقل من المقابل الذي دفعته قبل عامين، وهو الأمر الذي ترفضه إدارة برشلونة تمامًا، في الوقت الذي دخلت فيه أطراف أخرى ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي على خط المفاوضات لضم قائد السليساو السابق.

وأشارت القناة الفرنسية إلى أن موقف القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، لم يتغير على الإطلاق في صفقة بيع نيمار، في الوقت الذي يريد فيه حسم الموقف بشكل نهائي خلال 7 أيام من الآن، حتى لا يكون هناك تشتيت لتركيز اللاعبين والجهاز الفني والإدارة في قضية نيمار.

وكشفت القناة الفرنسية مفاجأة مدوية، وهي أن مسؤولي باريس سان جيرمان عرضوا على نيمار تجديد عقده برفقة النادي، براتب سنوي أعلى من الذي يحصل عليه حاليًّا، كي يقنعوا اللاعب بالبقاء، والتخلي عن رغبته في الرحيل.

وانضم نيمار إلى سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ناديه السابق برشلونة.