رقم قياسي جديد.. زوج أحذية رياضية من "نايكي" يباع بمبلغ ضخم

حطم زوج الأحذية المعروف باسم ناكي (مون شو)، من صناعة عام 1972، الرقم القياسي عندما تم بيعه في مزاد علني مقابل 437 ألفا و500 دولار.

ويعتبر الحذاء من أوائل الأحذية التي أنتجتها شركة نايكي، إذ صممه بيل بورمان مدرب الركض المشارك في تأسيس نايكي للعدائين المشاركين في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية عام 1972.

وتم عرض الحذاء كواحد من أهم المعروضات لدار سوذبي للمزادات في نيويورك للأحذية الرياضية. وقالت الدار إن هذا السعر أصبح رقما قياسيا لزوج من الأحذية الرياضية يباع في مزاد. ولم يعرف على الفور المشتري في المزاد الذي أقيم على الإنترنت.

وبلغ أعلى سعر سابق في مزاد علني لأحذية رياضية 190 ألفا و373 دولارا، وكان ذلك في كاليفورنيا عام 2017، مقابل زوج من الأحذية لشركة كونفرس يحمل توقيعا، قيل إن مايكل جوردان نجم كرة السلة الأميركي ارتداه أثناء المباراة النهائية لمنافسات كرة السلة في دورة الألعاب الأولمبية عام 1984.