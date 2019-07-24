"الشاباك" يكشف عن شبكة ايرانية حاولت تجنيد عملاء داخل "إسرائيل"

سمح جهاز الشاباك الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، بنشر نبأ يزعم فيه اكتشاف شبكة إيرانية عملت لتجنيد عملاء للعمل لصالحها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وداخل "إسرائيل" خلال الاشهر الماضية بهدف جمع المعلومات الاستخبارية.

ووفقاً لموقع المستوطنين7، فإن الشبكة التي تم اكتشافها من قبل "إسرائيل" انطلقت من سوريا بتوجيهات إيرانية بقيادة "أبو جهاد"، وحاولت تجنيد عملاء لها عبر الفيسبوك وعبر تطبيقات المراسلة الفورية على شبكة الانترنت.

ويعد استخدام الشبكات الاجتماعية طريقة معروفة لوكالات الاستخبارات لاستخدامها من قبل المنظمات من بينها حماس وحزب الله لتجنيد الناشطين.

وأشار الموقع الإسرائيلي بأن المخابرات الإيرانية طالبت عملائها بجمع معلومات حول قواعد عسكرية ومنشآت أمنية حساسة وموظفين ومراكز الشرطة ومستشفيات وغيرها، كجزء من تشكيل أهداف لتنفيذ عمليات في "إسرائيل" بمبادرة إيران.

ولفت إلى أن جهاز الشاباك الإسرائيلي حدد نشاط الشبكة ومراقبتها من قبل المخابرات منذ بداية انطلاقها، بينما كانت المخابرات الاسرائيلية ترصد عن كثب المشغلين في الخارج والعاملين في إسرائيل والضفة الغربية الذين أبدوا استعدادهم للتعاون مع نشطاء الشبكة بالخارج.

واعتبارًا من أبريل 2019، تم تنفيذ عملية واسعة ضد الناشطين في "إسرائيل" والضفة الغربية المحتلة، والتي تم في إطارها التعامل مع عدد من الإسرائيليين وهي معلومات تشير إلى أنه تم الاتصال بهم وتجنيدهم من قبل مشغلي الشبكة الإيرانية.

وفي سياق التحقيقات، ظهرت معلومات تفيد بأن العلاقة مع المشغلين من سوريا قد تطورت إلى مستوى نقل المعلومات، وحتى القيام بأنشطة ضد أهداف إسرائيلية، مدنية وعسكرية، وفقاً للموقع الإسرائيلي.