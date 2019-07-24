أخيرا.. المصري محمود حسن تريزيغيه في دوري الكبار

نشر نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الأربعاء، صورة اللاعب المصري الشاب محمود حسن "تريزيغيه" بحسابه على تويتر مع عبارة "مبروك.. تعاقد جديد"، لينهي أسابيع من التكهنات.

ولك يكشف النادي الإنجليزي عن قيمة التعاقد المالي مع المصري محمود حسن تريزيغيه، لكن الصحافة الإنجليزية ذكرت أن النادي دفع 8.75 مليون جنيه إسترليني (10.90 مليون دولار) لضم الجناح المصري، وهو رقم مناسب جدا للنادي، في ظل ارتفاع أسعار اللاعبين.

يذكر أن المصري محمود حسن تريزيغيه يبلغ من العمر 24 عامًا، وقد بدأ مسيرته الكروية مع النادي الأهلي المصري، كما أمضى فترة مع النادي البلجيكي أندرلخت، قبل الانتقال لتركيا واللعب في صفوف "قاسم باشا".