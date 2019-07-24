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50 مستوطناً يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

  • فلسطين اليوم - القدس
  • 13:56 - 24 يوليو 2019
اقتحام الاقصى 1.JPG اقتحام الاقصى 1.JPG
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اقتحم أكثر من خمسين مستوطنا، بعد ظهر اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال الإسرائيلي من باب المغاربة ثم غادروا من باب السلسلة.

وأفاد شهود عيان أن العشرات من المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد قبل مغادرته من جهة باب السلسلة، في حين واصل الاحتلال احتجاز بطاقات روّاد الأقصى من فئة الشبان على مداخل المسجد الرئيسية.

يُشار إلى أن المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي خلال فترتين (صباحية – ومسائية) وينفذون جولات لاستفزاز المرابطين في باحات الأقصى.

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