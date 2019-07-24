قانون أمريكي جديد يدين المقاطعة الدولية لـ "إسرائيل"

أصدر الكونغرس الأميركي، فجر اليوم الأربعاء، قانونًا يدين أي محاولات دولية لمقاطعة "إسرائيل" من خلال نشاطات تقوم بها جهات مختلفة لدعم حركة المقاطعة الدولية.

ووفق موقع صحيفة هآرتس العبرية، فإن القرار أقر بتأييد الأغلبية من الأصوات بواقع 398 مؤيدًا، ومعارضة 17، مشيرًة إلى أن نواب الحزب الديمقراطي عبروا عن دعمهم الكبير للمقترح، فيما صوتت النائبة المسلمة إلهان عمر، والفلسطينية الأصل رشيدة طليب ضد القرار.

وأوضح الموقع أن مشروع القرار قُدم بدعم من اللوبي الإسرائيلي المسمى "إيباك"، بهدف تحصين "إسرائيل" ضد أي عقوبات مستقبلية بسبب انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية، وكذلك إمكانية مقاطعتها مستقبلًا.

ويشار إلى أن النائبة المسلمة إلهان عمر، قدمت منذ أسبوع مشروع قانون يدعم حق الأميركيين في مقاطعة "إسرائيل"، ما دفع الكثير من زملائها النواب إلى مهاجمتها.