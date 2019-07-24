الأول من نوعه على مستوى الوطن.. الكلية الجامعية تفتتح مختبر محاكاة التمريض

افتتحت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية مختبر المحاكاة للتمريض الأول من نوعه على مستوى جامعات الوطن التابع لقسم التمريض وعلوم الصحة، والذي جاء بتمويل كريم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية من خلال الفريق الوطني لإعادة إعمار قطاع غزة.

وشارك في الافتتاح كل من الاستاذ الدكتور رفعت رستم رئيس الكلية، المهندس مأمون بسيسو مدير عام الفريق الوطني لإعادة اعمار قطاع غزة، والدكتور ماهر عجور النائب الاكاديمي، المهندس أحمد كردية مساعد نائب الرئيس لشئون التخطيط والعلاقات الخارجية، الدكتور علي الخطيب رئيس قسم التمريض وعلوم الصحة، ومجموعة من المسئولين في الكلية وأعضاء الفريق الوطني لإعادة الاعمار.

ورحب أ.د رفعت رستم بالحضور، وقال: "نلتقي اليوم لنشهد سويا افتتاح احد اهم المرافق التعليمية الراقية ليس فقط لدينا، وانما نعتبره معلما اكاديميا حضاريا على مستوى الوطن فهو الاول من نوعه على مستوى جامعات القطاع والضفة والغربية، حيث يعد نواة لتطوير العمل الصحي في قطاع غزة، وسيكون له الأثر الكبير على خريجينا لما سيقدمه لهم من امكانات فريدة في مجال التعليم التكنولوجي الصحي وهذه نقلة نوعية ستكون على مستوى اعداد الخريجين في مجال التمريض".

واضاف رستم: "يمثل هذا المشروع انجازا اكاديميا نعتز به في الكلية الجامعية لما سيقدم من نقلة نوعية في مجال التعليم الجامعي وخاصة في المجالات الصحية، هذا الانجاز ما كان ليتم الا بتمويل كريم من الصندوق الكويتي، وبهذه المناسبة نتوجه بالشكر الجزيل لدولة الكويت الشقيقة واميرها وحكومتها وشعبها على ما قدموه للشعب الفلسطيني في كافة قطاعاته، واهتمامهم بقطاع التعليم بشكل خاص وهو ما لمسناه في كثير من المشاريع في الفترة الاخيرة".

وأفاد رستم: "طوال فترة المشروع عمل معنا الفريق الوطني على مدار الساعة وذلل امامنا الكثير من العقبات وخاصة في ادخال الاجهزة والتقنيات اللازمة على المعابر وايضا ما ارتبط في بعض المشكلات الفنية، فكل الشكر والتقدير لأعضاء الفريق الوطني ولمديره العام لاحتضانهم هذا المشروع واهتمامهم به، ونرجو الا يكون هذا المشروع اخر المشاريع التي يتم تبنيها وتطويرها في المؤسسات التعليمية، فنحن بحاجة الى مزيد من التطوير والتنمية في القطاع الاكاديمي حتى نرفد المجتمع بطاقات تليق بتنميته".

من جانبه قال المهندس مأمون بسيسو: "ننقل لكم تحيات الحكومة الفلسطينية والتي تؤكد التزامها الكامل والدائم لإعمار قطاع غزة، حيث تم مؤخراً اعادة تشغل الفريق بهدف وضع السياسات الوطنية لإعمار القطاع والخطة المستقبلية في هذا الاطار.

وتابع "نحن في المكتب الوطني نعكف على اعداد خطة لإعادة اعمار القطاع لثلاث سنوات قادمة والتي تشمل قطاعات عديدة على رأسها قطاع التعليم العالي وانتم مدعون لتقديم متقرحاتكم ومشاريعكم خلال هذه السنوات، كيف لا وقد أثبتت الكلية الجامعية انها رائدة الابداع والتميز، ونحن نتطلع الى علاقات طويلة مع هذا المعلم الاكاديمي البارز".

وأضاف بسيسو: "هذه المنحة الكريمة تعبر عن إلتزام دولة الكويت بقضايا عربية وفي مقدمتها دعم صمود الشعب الفلسطيني في كافة المجالات، ونحن بدورنا نعبر عن جزيل الشكر وعميق الامتنان على هذا الدعم المتواصل واللامحدود، حيث مرت3 سنوات على توقيع هذه الاتفاقية، وإلتزمت دولة الكويت بكافة تعهداتها وخصصت منحة فلسطين اهتمام كبير، كما تميزت هذه المنحة بوجود آليات مهنية للرقابة والتدقيق، وهو أحد أهم الأسباب وراء نجاحها بهذا الشكل الراقي".

وأشار الدكتور علي الخطيب أن هذا المختبر يعد الأول من نوعه وسيسهم في تطوير قدرات طلبة اختصاصات قسم التمريض وعلوم الصحة بشكل متميز ويمنحهم العديد من الخبرات والكفاءات التخصصية المتطورة مقارنة بزملاءهم من خريجي المؤسسات الاكاديمية الاخرى.

وأوضح الخطيب أن المختبر يشتمل على مجموعة من المرافق وهي غرفة للتعقيم ومختبر للعمليات والتخدير وغرفة تحكم ومختبر للقبالة وجميعا تحاكي البيئة الواقعية في المستشفيات والمؤسسات الطبية، بالإضافة إلى قاعة دراسية متطورة ومزودة بشاشة ذكية لعمليات الشرح والإيضاح.

واعتبر ان كافة هذه المرافق تشتمل على أجهزة حديثة ومتطورة في مجال التمريض وكذلك مجموعة من الدمى التي تحاكي الجسم البشري سواء للذكور أو الإناث والأطفال في حالات الصحة والمرض، وكذلك دمى تحاكي الإناث في وضع الولادة.











