الاحتلال يضغط لإلغاء تهمة مستوطن شارك في إحراق عائلة دوابشة

يحاول الاحتلال الإسرائيلي ممارسة ضغوط واضحة على مكتب المدعي العام، لتعديل لائحة الاتهام الموجهة بحق مستوطن "قاصر" من المتورطين في جريمة إحراق وقتل عائلة دوابشة في دوما بنابلس نهاية يوليو/ تموز 2015.

وطلبت قاضية محكمة اللد "الإسرائيلية" من مكتب المدعي العام أن يسحب اللائحة الموجهة للمستوطن، والعمل على تعديلها فيما يتعلق بأنه عضو في منظمة إرهابية يهودية. وفق ما أورده موقع "واللاه" العبري.

وأشار الموقع، أن القاضية اقترحت على مكتب المدعي أن يعيد النظر والتفكير على المدى الطويل بمثل هذا الاتهام للمستوطن، خاصةً وأنه (أي المستوطن) زعم تعرضه للتعذيب القاسي وإجباره على الاعتراف.