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"اسرائيل" تعتقل آلاء بشير بعد ثلاثة أيام من افراج السلطة عنها

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:50 - 24 يوليو 2019
آلاء البشير آلاء البشير
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اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، آلاء بشير  (23 عامًا) بعد ثلاثة أيام من إفراج السلطة عنها.

وأكد المحامي مهند كراجة أن قوات الاحتلال اعتقلت آلاء بعد استدعائها لمقابلة مخابراته صباح اليوم.

وفي التفاصيل، أضاف كراجة، أن الاحتلال استدعى آلاء وخالها لمراجعة مخابراته على حاجز طولكرم صباح الأربعاء، ومن ثم قام جنود الاحتلال بتسليم الهوية لخالها، وإبلاغه بأن آلاء معتقلة.

وكانت محكمة صلح قلقيلية قررت الإفراج عن المعتقلة آلاء بشير قبل ثلاثة أيام، بكفالة عدلية تبلغ 2000 دينار، وكفالة نقدية تبلغ 200 دينار.

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