الوفد الأمني المصري يؤجل زيارته إلى رام الله.. والسبب !

أجل الوفد الأمني المصري زيارته التي كانت مقررة الى مدينة رام الله خلال الأيام القادمة لبحث ملف المصالحة الفلسطينية .

ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ،أكد اليوم الأربعاء، أن الوفد الأمني المصري أجل زيارته التي كانت مقررة إلى رام الله لبحث ملف المصالحة الفلسطينية .

وبين الفتياني في تصريحات إذاعية ان سبب التأجيل الوفد المصري زيارته لرام الله لعدم وجود جديد في الحوارات ، مؤكداً انه" لا يوجد حوار مباشر مع حركة حماس على الإطلاق"، موضحا أن المسؤولين المصريين يبذلون جهدا لتنفيذ الجدول الزمني الناتج عن اتفاق 12 اكتوبر 2017.

وأشار الفتياني أن " المطلوب تنفيذ اتفاق 2017 وفقا لجدول زمني والذهاب للخطوة القادمة بعد تسوية ملف عمل الحكومة في غزة ثم الذهاب إلى انتخابات، تحصن النظام السياسي ويقول الشعب فيها كلمته، ويرى العالم الشعب الفلسطيني شعباً واحداً في كل مكان".

ونوه الفتياني إلى أنه " لا يوجد حوار مباشر مع حركة حماس على الإطلاق"، موضحا أن المسؤولين المصريين يبذلون جهدا لتنفيذ الجدول الزمني الناتج عن اتفاق 12 اكتوبر 2017.