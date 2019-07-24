مواقع التواصل باب لتهكم موظفي غزة على "الآلية الجديدة"

لم تلق الآلية الجديدة لصرف رواتب موظفي غزة التي أعلنت عنها وزارة المالية، رضا وقبول بين الموظفين، الذين يتقاضون رواتب متدنية منذ عدة سنوات، تصل نسبتها فقط لـ40%.

فوزارة المالية في قطاع غزة، أعلنت عن صرف دفعة راتب شهر مايو 2019م ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين 22/7/2019 بآلية جديدة تحقق زيادة نسبية لأصحاب الرواتب من فئة 1200 الى 3600 شيكل، تصل قيمتها من (30- 180) حسب راتب الموظف، حيث تم حسبة 10% من قيمة ما يتبقى من راتب الموظف عند خصم 1200 شيكل.

وقد حظيت هذه الحسبة بتهكمات من قبل الموظفين تعبيراً عن رفضهم لهذه الآلية التي لا تلبي احتياجات الموظفين ومتطلبات حياتهم اليومية والمصاريف، خاصةً في المواسم كالأعياد وبدء العام الدراسي ورسوم الجامعات.

وعبر الموظفون عن غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي احتضنت ردود فعلهم الغاضبة، فبحثوا عن آلة حاسبة لحساب قيمة الراتب، وآخرون تحدثوا عن مقص البنوك التي تخصم المرابحات والأقساط، وكمين الدولار حيث يتم خصم من 6-10 شيكل عند تحويل الدولار.

الموظف حسان بشير كتبت :" كل اللي صار من الآلية الجديدة في توزيع الرواتب بس عشان يشيلوا عن حالهم قصة ال 50% وانه يكون الحد الأدنى 1500 مثلا... خاصة بعد اعادة استلام المعابر والطنطنة الكثيرة على رجوع الراتب متل اول ما قبل ما كان يسمى بمصالحة..هيك أوفرهم بكثير طبعاً.. قال 3.5 مليون شيكل اضافية قال !!"

عماد إبراهيم علق ساخراً:" عروض من دول أجنبية تنهال على خبراء، وزارة المالية للاستفادة من عبقريتهم".

عمرو أحمد كتب:" البنك الوطني حول من شيكل الى دولار بحساب 3.55 وسعر الصرف فالسوق 3.53 يعني يربح من كل موظف من 6 الى 10 شواكل".

أما أبو ياسين أبو غوش فكتب :" إقبال شديد في غزة على شراء آلات حاسبة (علمية) #فك_الشيفرة "

وائل الضابوس علق:" البنك الوطني الإسلامي يقوم في هذه الأثناء بتحويل صرف فتات الراتب من الشيكل إلى الدولار. حسبنا الله ونعم الوكيل."

فيما كتبت دعاء أبو مرك:" عن نفسي اقول ان مجرد التفكير في اتباع آلية جديدة في صرف رواتب الموظفين يعتبر نقطة إيجابية.. لكن للأسف الالية المعلن عنها لا ترتقي لتفكير من يعتبرون أنفسهم أصحاب قرار.. النقطة الثانية يا سادة لماذا إلى الآن لم تمتلكوا الجرأة لتحديد فترة ثابتة لصرف الرواتب؟! طبعا ياريت ما حد يحكيلي انهم ما بستطيعوا تحديد تاريخ معين للصرف يكون مثلا زائد او ناقص ٣ ايام.. بحجة الإيرادات المالية!!! من وجهة نظر إلى بعتبروا أنفسهم اصحاب قرار ان باتباعهم لآلية جديدة للصرف حيقدمولنا الراتب على طبق من ذهب.. طيب برأيكم هل تعتقدوا ان التفكير بالية جديدة للصرف هي من أجل التخفيف عن الموظف؟

معقول التفكير ما بدهم مقابل عليه؟!!!.



















