غزة:400 دونم من الأراضي الحكومية معتدى عليها ..سجن وغرامات عقوبات

أكد ماهر أبو صبحه رئيس سلطة الأراضي أن سلطة الأراضي وضعت هدف استراتيجي يقوم في الأساس على وقف النزيف في الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها وإزالة التعديات الحديثة وفقا لما يحدده قانون تجريم التعدي على الأراضي الحكومية لعام 2017 والذي يعطي رئيس سلطة الأراضي صلاحية إزالة التعديات بقرار إداري وبصورة فورية وينص على معاقبة المتعدين بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة مالية أربعين إلف دينار أردني .

بين أ. ماهر أبو صبحة أن عمليات الإزالة ستستمر من أجل استرداد الأراضي الحكومية التي هي ملك الأجيال القادمة والرصيد الحكومي لإقامة أي مشاريع لخدمة المجتمع في قطاع غزة ولفت أبو صبحة إلى أن عمليات التعدي على تلك الأراضي من شأنها إعاقة تنفيذ أي مشروع تنموي أو خدماتي .

وأشار رئيس سلطة الأراضي إلى وضع خطة مشتركة من قبل سلطة الأراضي والبلديات المختصة في شمال قطاع غزة لاسترداد ما مساحته 400 دونم من الأراضي الحكومية المتعدى عليها من أجل استثمارها في مشاريع تخدم قطاع الشباب وتوفر فرص عمل موضحاً أن سلطة الأراضي قامت مؤخرا بتخصص ما مساحته خمس دونمات لإقامة مشروع إسكان للشباب في شمال قطاع غزة بما يساهم في حل مشكلة السكن في القطاع الذي يعاني من ازدحام سكني كبير في ظل محدودية مساحة القطاع والزيادة اليومية في عدد السكان .

فيما يتعلق باليات تسوية التعديات على الأراضي الحكومية شدد أ. ماهر أبو صبحة على أن تاريخ 15/5/2010 هو تاريخ فاصل في تسوية التعديات بحيث يتم التعامل مع التعديات التي تسبق هذا التاريخ وفق الآليات والمحددات المعتمدة في معالجة التعديات .

وأوضح رئيس سلطة الأراضي أن تمكنت خلال الفترة الماضية من حصر التعديات السكنية والعشوائيات المقامة في القطاع وعددها ستة وعشرين عشوائية سيتم التعامل معها وفقا لقرار(100/2015 ) الذي نص على تسوية وضع هذه العشوائيات أما في نفس المكان أو في مكان أخر مشيرا إلى أن سلطة الأراضي باشرت فعليا في تسوية أوضاع عزبة بيت حانون وتصويب الوضع القانوني للسكان وتخطيط المنطقة بالتعاون مع بلدية بيت حانون ووزارة الحكم المحلي وفقا للتخطيط الحضري .