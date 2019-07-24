"اتحاد العرب" يوضّح حقيقة الصحفيين الذين زاروا "إسرائيل"

نفى اتحاد الصحفيين العرب، اليوم الأربعاء، أن يكون الأشخاص الذين زاروا "إسرائيل" مؤخرا من السعودية والإمارات والبحرين والعراق، صحفيين.

وأكد الاتحاد في بيان صحفي لهم، أنهم راجعوا كافة المنظمات الصحفية الأعضاء بالاتحاد بالنسبة لموضوع زيارة بعض الصحفيين لإسرائيل حاليا، مشددًا أنه تأكد بصورة قطعية عدم قيام أي صحفي ينتمي إلى هذه المنظمات بزيارة "إسرائيل"، خصوصا الصحفيين أعضاء جمعيتي الصحفيين البحرينية والإماراتية وهيئة الصحفيين السعوديين ونقابة الصحفيين العراقيين".

ويضيف البيان: "لا نستبعد أن يكون أعضاء الوفد الذي يزور حاليا إسرائيل يعيشون في دول المهجر ويحملون جنسيات هذه الدول التي يقيمون بها".

وجدد الاتحاد تأكيده وتمسك كافة أعضائه بقواعد النظام الأساسي للاتحاد بالوقوف ضد كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني حتى يتم تحرير كل التراب العربي وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

يشار إلى وفدًا إعلاميًا عربيًا وصل إلى "إٍسرائيل" عبر الأردن، مشيرة إلى أن الوفد يضم صحفيين من السعودية والعراق ومصر والإمارات، وفق ما أوردته صحيفة جيروساليم بوست قبل أيام.

ولم تكشف الصحيفة عن أسماء الصحفيين خَشية تعرضهم لمتاعب عند عودتهم، حسب تعبيرها.

وكانت ما تسمى وزارة الخارجية "الإسرائيلية" قد أعلنت أن الوفد سيلتقي نواباً في الكنيست ومسؤولين في وزارة الخارجية، وأكاديميين إسرائيليين، مضيفة أن الوفد سيزور متحف المحرقة النازية، والأماكن المقدسة في القدس، ومدن الناصرة وحيفا وتل أبيب شمال فلسطين المحتلة.