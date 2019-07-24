آلية سفر الحجاج عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الأربعاء، أن العمل بمعبر رفح البري سيُخصص لسفر الحجاج فقط لمدة أربعة أيام متتالية، ابتداء من يوم غدٍ الخميس 7/25 وحتى الأحد 7/28.

وقالت الداخلية ان العمل في المعبر يُستأنف للمسافرين العاديين ابتداء من صباح الإثنين 7/29، وفق ما سيتم الإعلان عنه.

ويشار الى ان عدد حجاج قطاع غزة المتوقع مغادرتهم لأداء فريضة الحج هذا العام 2510 حاجًا، و 300 آخرين ما بين بعثات تجارية وطبية وإرشادية وإعلامية، ومن المحافظات الشمالية سيكون 4090 حاجًا بالإضافة إلى 350 آخرين كبعثات مساندة ومرافقة للحجاج.