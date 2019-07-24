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ابتداءً من يوم الخميس

آلية سفر الحجاج عبر معبر رفح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:49 - 24 يوليو 2019
حجاج حجاج
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أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الأربعاء، أن العمل بمعبر رفح البري سيُخصص لسفر الحجاج فقط لمدة أربعة أيام متتالية، ابتداء من يوم غدٍ الخميس 7/25 وحتى الأحد 7/28.

وقالت الداخلية ان العمل في المعبر يُستأنف للمسافرين العاديين ابتداء من صباح الإثنين 7/29، وفق ما سيتم الإعلان عنه.

ويشار الى ان عدد حجاج قطاع غزة المتوقع مغادرتهم لأداء فريضة الحج هذا العام 2510 حاجًا، و 300 آخرين ما بين بعثات تجارية وطبية وإرشادية وإعلامية، ومن المحافظات الشمالية سيكون 4090 حاجًا بالإضافة إلى 350  آخرين كبعثات مساندة ومرافقة للحجاج.

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