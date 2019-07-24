الاحتلال يهدم منزلًا في عرعرة شمال فلسطين

هدمت جرافات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، منزلًا يتبع لعائلة مرزوق في حي خور صقر في قرية عرعرة بالمثلث شمال فلسطين المحتلة.

ووصلت قوات الاحتلال معززة بالآليات والجرافات إلى منزل المواطن إبراهيم مرزوق، بحماية قوات الشرطة والوحدات الخاصة، وأقدمت على تنفيذ جريمة الهدم.

لم تسمح قوات الاحتلال لأحد بالاقتراب من المكان، إلى حين الانتهاء من تنفيذ جريمة الهدم، حيث وقعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، اعتقل خلالها ثلاثة أشخاص، وأصيب آخرون.

وكانت قد تلقى كل من إبراهيم مرزوق أمرا من الشرطة يفيد بأنه سيتم تنفيذ الهدم خلال أيام معدودة، وذلك ضمن حملة لهدم عدة مبان في عرعرة وعارة.

الجدير بالذكر، أن أصحاب عدد من المنازل في حي خور صقر، تلقوا مؤخرا إخطارات بالهدم شملت أكثر من 50 منزلا ومحلا تجاريا خلال العام الأخير، وصدرت أواخر هدم إدارية لعدد من المنازل التي تقع قرب المنازل الأربعة التي هدمها الاحتلال في مارس الماضي في خور صقر بحجة البناء دون تراخيص.