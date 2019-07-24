فشل المفاوضات.. تواصل إضراب الممرضات لليوم الثاني

فشلت الاتصالات لإجراء مفاوضات ليلية للتوصل إلى اتفاق ينهي إضراب الممرضات في الداخل المحتل، حيث يتواصل الاضراب لليوم الثاني على التوالي.

ووفق المصادر المحلية، فقد قدم طلب رسمي لإصدار أمر بمنع الممرضات من الإضراب، ولكن لم يتم تحديد موعد الجلسة في المحكمة لشؤون العمل، كما أن محاولات إجراء مفاوضات بين رئيسة نقابة الممرضات، إيلانه كوهين، وبين مسؤولين في وزارة المالية لم تنجح.

وأشارتى إلى أنه لم تجر أية مفاوضات منظمة خلال يوم أمس بين الممرضات وبين وزارة الصحة، ما يعني أنه طوال يوم كامل لم تجر أية محاولات لمنع استمرار الإضراب.

وخلال الإضراب، ستعمل غرف العمليات في حالات الطوارئ، بينما تقدم الخدمات في أقسام التسرير في المستشفيات على نحو مقلص، بينما يعمل طاقم مقلص في أقسام العلاج المكثف.

وجاء اعلان الاضراب أمس في أعقاب نزاع عمل وعقب نضال خاضته الممرضات في الأشهر الأخيرة، وذلك احتجاجا على النقص في القوى العاملة والافتقار إلى الملكات، وكذلك إلزامهن الخضوع لاختبارات الجودة.