قصف "إسرائيلي" على سوريا.. والدفاعات الجوية تتصدى للصواريخ

قالت مصادر إعلامية سورية، أن طيران الاحتلال "الإسرائيلي" قصف فجر اليوم الأربعاء، عدة مناطق في جنوب سوريا.

وذكرت الوسائل الإعلامية، أن المضادات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي قرب المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل.

وأوضحت أن دوي انفجارات سمعت في القسم المحتل من الجولان بالتزامن مع تصدي الدفاعات السورية للأهداف المعادية شمال القنيطرة، مشيرةً إلى وقوع استهداف "إسرائيلي" معادي لنقطة رصد عسكرية في تل الحارة الاستراتيجي بريف درعا الشمالي الغربي المحاذي للجولان المحتل.

ونقلت وكالة"سبوتنيك" عن مصدر عسكري إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت هدفين للاحتلال انطلقا من الجولان المحتل باتجاه أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي المتاخم للمثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل شمال القنيطرة.