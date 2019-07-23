لقاء يجمع وفد من حماس بمستشار المرشد الأعلى الإيراني

التقى وفد حركة حماس الذي يزور طهران برئاسة نائب رئيس الحركة صالح العاروري، اليوم الثلاثاء، علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني للعلاقات الدولية في إطار مواجهة صفقة القرن ودعم الشعب الفلسطيني.

ووفق بيان أصدرته الحركة، اليوم الثلاثاء، فقد بحث اللقاء بشأن التحديات التي تفرضها صفقة القرن على القضية الفلسطينية والمنطقة، باعتبارها "مشروعًا صهيونيًا أمريكيًا يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وإعادة تنظيم المنطقة وفق المصالح الصهيونية والأمريكية واستهداف كل مواقع القوة في الأمة.

وأكد وفد حركة حماس أن كل "الجرائم الصهيونية المرتكبة بحق شعبنا لن تثني المقاومة عن المضي قدما في برنامجها، وأن المواجهة اليوم مع العدو تتسع لتشمل الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وغزة والشتات".

وشكر الوفد الجمهورية الاسلامية على دعمها للقضية الفلسطينية على مدى عقود أربعة، داعيًا بتوسيع آفاق دعم صمود الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وتطوير قدراته في المجالات التعليمية والصحية، كما جدد الوفد تأكيده على أن المقاومة الفلسطينية تمثل خط الدفاع الأول عن الأمة، ورأس الحربة في مواجهة الاحتلال.

من جانبه، أكد علي أكبر ولايتي، ثبات مواقف الجمهورية الإسلامية في دعم الحق والمقاومة في فلسطين، مؤكدًا أنها لا تتردد في الإعلان عن مواقفها بدعم الشعب والمقاومة في فلسطين في إطار التزام استراتيجي ومبدئي تجاه القضية الفلسطينية.



