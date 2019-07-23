نصائح مهمة لمستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي

باتت الهواتف المحمولة جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، حيث تعتبر تطبيقات المراسلة الفورية الأكثر استخداما في الأجهزة المحمولة، ويعتمد عليها الكثير في البقاء على التواصل مع الأهل والأصدقاء، أو تبادل الأخبار والمعلومات، وغيرها.. لذلك نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية بعضاً من النصائح المهمة عند استخدام هذه التطبيقات:

أولا: عند تحميل أي تطبيق مراسلة تستخدمه، حاول دائما تحميله من الموقع الرسمي للشركة أو من المتجر الرسمي للجهاز، لأن بعض البرامج تزعم أنها تحتوي على مميزات إضافية لكنها قد تكون خبيثة.

ثانيا: ينصح بعدم وضع المعلومات الحساسة أو الخاصة بك على أي جهاز متصل بالإنترنت أو بالهاتف المحمول، خوفاً من الاختراق.

ثالثا: تطبيق الواتساب من أكثر تطبيقات المراسلة انتشاراً في العالم، ويقوم بتشفير المراسلات، ولكنه مملوك لشركة فيسبوك ومرهون باتفاقية الاستخدام الخاصة بالشركة، فاحرص جيداً على عدم الثقة بأي برنامج مراسلة على الإنترنت.

خامسا: تطبيق التليغرام، برنامج تواصل يستخدم للرسائل الفورية المشفرة بنظام الند للند، لكن لا يجب عليك نشر معلومات خاصة أو حساسة تهمك، فأنت بالتأكيد لا تعرف مصير هذه البيانات.

سادساً: عندما يقوم شخص ما بمراسلتك على هذه التطبيقات دون معرفة هويته، لا تتسرع في الإفصاح عن هويتك إلا عند التأكد من الشخص.

سابعا: من المهم وضع كلمة سر صعبة التوقع، لضمان عدم اختراق جهازك المحمول، وأيضًا تفعيل البصمة للحفاظ على خصوصية التطبيقات.

ثامنا: غالبًا ما نربط حساباتنا المهمّة برقم الهاتف، لكن يمكن أحيانًا أن يستولي أحد المهاجمين على هاتفك، فكن حذرا.

تاسعا: تجنب تخزين معلومات حساسة، بما في ذلك أرقام الهواتف، على بطاقة SIM، حيث يمكن اختراقها بسهولة.