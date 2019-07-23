روسيا توضّح موقفها من هدم "إسرائيل" للمنازل في القدس

شدّدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، على أن هدم الاحتلال الاسرائيلي مبان ومنازل فلسطينية في حي "واد الحمص"، إجراء ينتهك القانون الدولي ويقوض التسوية على أساس حل الدولتين.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "دمرت السلطات الإسرائيلية يوم 22 يوليو أبنية سكنية في منطقة صور باهر بالقدس الشرقية، وحسب المعلومات الواردة، فقد تم هدم أكثر من عشرة منازل متعددة الطوابق ما أدى إلى تشريد عوائل فلسطينية أصبحت دون مأوى".

وأضافت: "ننطلق من أن أفعالًا كهذه يقوم بها الجانب الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي إجراء غير شرعي من ناحية القانون الدولي، يقوض آفاق حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

ودعت الخارجية الروسية الاحتلال الإسرائيلي لمراجعة قرار الهدم والامتناع عن مثل هذه الخطوات المدمرة مستقبلا لجهود التسوية.