سلطة المياه تعلن الانتهاء من انشاء محطة تحلية مياه البحر بغزة

أكد مازن غنيم، رئيس سلطة المياه بأنه تم الانتهاء من إنشاء مشروع محطة تحلية مياه البحر في مدينة غزة.

و قال غنيم في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: " إن التشغيل التجريبي للمحطة، الذي تبلغ قدرته 10 آلاف م3 يوميا، سيخدم أكثر من 200 ألف مواطن يقطنون في محافظتي غزة وشمال غزة"، مشيرًا إلى أنه سيتم خلط المياه من هذه المحطة مع مياه الخزان الجوفي في خزانات الخلط التي أنشأتها سلطة المياه.

و أشار إلى أن العمل جار على ربط المحطة بشبكة الكهرباء لضمان استمرارية وثبات العمل للانتقال إلى التشغيل الدائم المتوقع أن يكون في أقل من 3 أشهر، مؤكداً بأن المشروع أنجز بعد جهد دام ثلاث سنوات تجاوزت سلطة المياه فيها كافة التحديات، وعلى رأسها تعطيل الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد خاصة المعدات الكهروميكانيكية منها.

وشكر غنيم الداعمين لإنجاز المشروع، الذي بلغت تكلفته 15 مليون دولار بتمويل من الصندوق الكويتي عبر بنك التنمية الإسلامي بالتعاون مع مصلحة مياه بلدية الساحل.

ويعاني قطاع غزة من "عجز مائي في مصادره المائية الجوفية، بالإضافة إلى تلوث المياه وملوحتها الشديدة"، بحسب ياسر الشنطي رئيس سلطة المياه بالقطاع.

ولفت الشنطي في تصريحات سابقة، إلى أن 99 بالمئة من آبار مياه الشرب التي تمتلكها بلديات قطاع غزة، لا تتوافق مع معايير جودة المياه التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

و كان تقرير للأمم المتحدة صدر في عام 2017، قد قال إن آبار المياه الجوفية في قطاع غزة غير قابلة للاستخدام البشري.