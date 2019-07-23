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معظمها تالفة..

الاحتلال يسلّم 21 "حسكات" ومعدات بحرية للصيادين في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:01 - 23 يوليو 2019
صورة أرشيفية صورة أرشيفية
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قالت نقابة الصيادين في غزة، مساء اليوم الثلاثاء، إنها تسلمت عدد من المراكب البحرية والمعدات التي كانت محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم.

وأضافت النقابة في بيان صحفي لها، أنهم تسلموا 11 "حسكة" مجداف و11 "حسكة" ماتور و4 محركات في معبر كرم ابو سالم ، مشيرة إلى أن معظم المعدات البحرية تالفة ولا تصلح لعمل الصيادين في البحر.

ويفرج الاحتلال عن المعدات البحرية في إطار تفاهمات التهدئة وكسر الحصار بين المقاومة والاحتلال، ويشار إلى أن الاحتلال أعاد مؤخرا عدد من المراكب والمعدات محتجزة لديه منذ سنوات طويلة.

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