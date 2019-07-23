تونس تعلن عن 210 منح دراسية للطلبة الفلسطينيين

أعلنت وزارة التربية التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن الجمهورية التونسية قدمت 210 منح دراسية للطلبة الفلسطينيين، بمختلف التخصصات للعام الدراسي 2019-2020.

و أشارت الوزارة الى أن الحكومة التونسية أبلغت بتخصيص هذه المنح الدراسية دعما للشعب الفلسطيني، بواقع 100 منحة في مجال البكالوريوس، و100 منحة للدراسات العليا، و10 منح خصصت للطلبة المقدسيين.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الإعلان عن نوعية التخصصات الدراسية وموعد وشروط الترشح عبر الموقع الالكترونيwww.mohe.pna.ps لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاختيار المرشحين وتفاصيل وتعليمات والوثائق المطلوبة للتنافس على هذه المنح.

وشكرت وزارة التعليم العالي الحكومة التونسية والشعب التونسي على ما قدموه وما يقدمونه للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.