هل يفلت رونالدو من المقاضاة بتهمة اغتصاب فتاة؟

أفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية اليوم الثلاثاء، أن النجم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يحاكم بعد الادعاءات التي أطلقت ضده بالاعتداء الجنسي على فتاة في لاس فيغاس.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن مكتب المدعي العام لمقاطعة كلاركأنه سوف يرفض مقاضاة رونالدو بداعي الاعتداء الجنسي في عام 2009.

وادعت امرأة أميركية تُدعى كاثرين مايورغا أن رونالدو اعتدى عليها جنسياً في غرفة فندق في لاس فيغاس في حزيران/يونيو 2009، وهو ما نفاه كريستيانو جملة وتفصيلاً.

وتم إغلاق التحقيقات عام 2009، لكن تم إعادة فتحها في أب/أغسطس الماضي، بعدما عادت المرأة للحديث عن القضية مرة أخرى.

وقال بيان المدعي العام "بناء على المعلومات المقدمة في هذا الوقت، لا يمكن إثبات مزاعم الاعتداء الجنسي على كريستيانو رونالدو، لذلك، لن يكون هناك اتهام له".